Spaanse kranten lovend over 'uitmuntende Cillessen'

,,Ja, ik denk dat het mijn beste wedstrijd voor Barça is,” zei hij er zelf over. ,,Maar ik heb liever een wedstrijd waarin ik minder werk heb,” grapte hij.



Cillessen hield Barcelona gisteren vooral in het eerste half uur op de been, toen Atlético een ware stormloop op zijn doel ontketende. Met goede reacties op schoten van onder anderen Carrasco en een kopbal van Griezmann (in buitenspelpositie) voorkwam hij een snelle voorsprong van de bezoekers. Ook zag hij Gameiro een strafschop missen. Even later was Cillessen tegen dezelfde speler kansloos, maar toen was de wedstrijd al in de eindfase beland, met drie mannen die met rood van het veld waren verdwenen: Sergi Roberto, Luis Suárez en Carrasco.