Spanning terug in Turkse titelrace na puntverlies Besiktas

Besiktas blijft koploper in de Turkse competitie met 54 punten na 24 duels. Achtervolger Istanbul Basaksehir zit er na de overtuigende overwinning van vandaag nog maar twee punten achter. De Togolese spits Emmanuel Adebayor, die in de winter werd aangetrokken door Basaksehir, maakte de 0-2 voor de ploeg van voormalig bondscoach Abdullah Avci.

Vincent Aboubakar, die in februari Kameroen de Afrika Cup bezorgde met zijn winnende treffer in de finale tegen Egypte, scoorde vandaag twee keer voor Besiktas in het thuisduel met Kayserispor. Namens de bezoekers scoorde Umut Bulut en Andreas Beck (eigen doelpunt), waardoor het duel in 2-2 eindigde.