Feyenoord

Feyenoord treft in Manchester United een topclub. De Engelse club geldt als een van de grootste van het internationale voetbal en heeft de beschikking over de Nederlanders Memphis, Daley Blind en Timothy Fosu-Mensah. José Mourinho heeft als trainer inmiddels Louis van Gaal opgevolgd. Met Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba heeft de formatie ten minste twee wereldsterren in de selectie.



Bij Fenerbahçe trad onlangs Dick Advocaat in dienst als trainer. Hij heeft bij 'Fener' de beschikking over twee Nederlanders, Gregory van der Wiel en Robin van Persie, een oud-Feyenoorder. Dirk Kuyt, nu Feyenoord, speelde een aantal seizoenen bij de club. ,,Heel speciaal om tegen Fenerbahçe te spelen'', reageerde Kuyt. De 36-jarige aanvoerder voetbalde drie jaar in Istanbul. ,,En dat met heel veel plezier. Ik weet zeker dat het voor ons elftal een prachtige ervaring wordt in die heksenketel te spelen. Dat we het ook nog eens opnemen tegen Robin van Persie, Dick Advocaat en Mario Been (assistent-trainer) maakt het allemaal extra speciaal.''



De oud-international sprak verder over een enorme uitdaging. ,,Manchester United is gewoon wereldtop, spelen op Old Trafford is geweldig.'' Kuyt spreekt daarbij uit ervaring. Bij Liverpool speelde hij zes jaar lang in de Premier League. ,,Het wordt lastig, maar kansloos ben je nooit.''



Zorja is de nummer vier van Oekraïne van het afgelopen seizoen. In de play-offs van de Europa League kwam Feyenoord in het seizoen 2014-2015 al eens met succes tegen de club in actie.