Spelers El Salvador weigeren steekpenningen

Aanvoerde Neslon Bonilla vertelde op een persconferentie in Vancouver dat een Salvadoraanse zakenman de spelers afgelopen weekend benaderde met een financiële prikkel. Voor El Salvador is WK-kwalificatie uitgesloten. Maar als de Salvadoranen met grote cijfers verliezen van Canada, kunnen ze hun buren uit Honduras dwarsbomen.



Bonilla liet tijdens de persconferentie een opname van tien minuten horen waarin een man verschillende bedragen noemt afhankelijk van het resultaat en de tijd dat een speler op het veld staat. De bedragen varieerden van 30 dollar per minuut bij winst tot 10 dollar per minuut bij een 1-0 verlies.



,,We willen duidelijk maken dat we tegen zulke praktijken zijn,'' liet Bonilla de aanwezige pers weten. ,,We willen transparant zijn over alles wat er gebeurt is met het nationale team.''



In 2013 werden veertien internationals uit El Salvador voor het leven geschorst vanwege match-fixing.