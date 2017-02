Spelersmakelaar na kritiek: Özil heeft alles over voor succes

Erkut Sogut is klaar met de kritiek op Mesut Özil. De spelersmakelaar van de Duitse international reageerde in een interview met de BBC op het feit dat Özil in de grote wedstrijden van Arsenal vaak onzichtbaar is, en dat zijn houding in het veld te wensen over laat.