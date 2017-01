Sponsorgoeroe: Uitbreiding WK-deelnemers absurd

Nally, die in 1978 Coca Cola als eerste grote sponsor binnenloodste bij de FIFA, zegt dat het besluit van een groter WK het toernooi op den duur minder aantrekkelijk én minder lucratief gaat maken. ,,In recordtempo hebben ze dit plan er doorheen geduwd met het idee dat ze er miljarden mee gaan verdienen'', zegt Nally in een interview met persbureau Reuters. ,,Maar het gaat de FIFA miljarden kosten. Om met dit plan de Aziatische landen te paaien... Het is absurd.''

Willen we een toernooi met de besten van de wereld of met spelers die niemand kent.

,,Je hebt een WK-kwalificatietoernooi nodig om bij een eindtoernooi te laten zien dat de besten ter wereld het tegen elkaar opnemen. Het is ongelooflijk stom om alles op één hoop te gooien en te denken dat de kwaliteit dan wel vanzelf beter wordt. Ieder land moet de kans krijgen zich te plaatsen. Ben je niet goed genoeg, dan plaats je je dus niet voor het WK. Klaar!''



Nally snapt de besluitvorming van de FIFA ook niet. Baas Gianni Infantino vindt de uitbreiding passen bij de 'globalisering' van het voetbal en dat het voetbal door meer landen toe te laten aan een eindtoernooi nog meer aan populariteit gaat winnen. Onzin, noemt Nally die redenatie. ,,Is dit een eindtoernooi voor meer status of om te zorgen dat iedereen kan meedoen? Willen we een toernooi met de besten van de wereld of met spelers die niemand kent en bij geen kind voor opwinding zorgt?