Sporting Gijón ondanks zege gedegradeerd

Sporting Gijón is de derde club in de Spaanse competitie die is gedegradeerd. De nummer achttien uit La Liga won zondag nog wel zijn wedstrijd bij Eibar met 1-0, maar zag ook concurrenten Leganés (1-1 bij Athletic Bilbao) en Deportivo La Coruña (0-0 tegen Villarreal) beide een punt pakken.