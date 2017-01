Spurs moet Vertonghen lang missen door enkelblessure

Babel debuteert bij zege Besiktas

16 januari Besiktas nadert in de Turkse competitie lijstaanvoerder Basaksehir. Na de zege bij Osmanlispor maandagavond (0-2) is het verschil nog slechts een punt. In het duel met de nummer zes scoorde de Braziliaan Anderson Talisca al na twintig minuten. In extra tijd deed Cenk Tosun de rest.