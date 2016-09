Spurs revancheert zich, Janssen krijgt drie minuten

Hertha klopt Schalke en blijft in spoor Bayern

19:47 Hertha BSC werd zondag naast Bayern München de enige ploeg in de Duitse Bundesliga met de maximale score uit drie duels. De ploeg van coach Pál Dárdai versloeg in het eigen Olympiastadion Schalke 04 met 2-0. Bayern had een dag eerder met de nodige moeite met 3-1 gewonnen van FC Ingolstadt.