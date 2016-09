Staf Rode Duivels vraagt fans om steun

,,Ik denk dat we bevoorrecht zijn over zo'n talentrijke generatie spelers te kunnen beschikken in de nationale ploeg'', zei Martinez in het filmpje. ,,Onze supporters moeten weten dat we alles zullen geven. We zullen met passie spelen, met een groot hart. Een ploeg is niets zonder de steun van de supporters. We kijken er allemaal naar uit om ze te zien bij de eerste wedstrijd. We willen dat ze trots zijn op de Rode Duivels.''



België speelt donderdagavond een oefenwedstrijd tegen Spanje, in de aanloop naar de start van de WK-kwalificatie.