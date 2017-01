Stam bewondert Mourinho: Een geweldige coach

Jaap Stam ziet uit naar de confrontatie tussen zijn team Reading en zijn oude club Manchester United, komende zaterdag in de FA Cup. ,,We hebben niks te verliezen en moeten alles geven.''

,,De jongens moeten zich niet laten intimideren door de ambiance, maar vooral genieten dat ze op dit podium mogen spelen. We kunnen de wereld laten zien waar we in Reading mee bezig zijn'', aldus de Nederlandse coach.

Stam speelde in zijn actieve loopbaan drie seizoenen bij Manchester United en won in die periode drie titels in de Premier League, een FA Cup en de Champions League. Hij is een groot fan van de huidige coach van de 'Mancuncians', de Portugees José Mourinho: ,,Ik vind hem een geweldige coach en heb bewondering voor zijn aanpak. En hij heeft ook al wat prijzen gepakt'', aldus de voormalig verdediger.

Stam is bij Reading bezig aan een goed seizoen. De club staat derde in The Championship en aast op promotie naar de Premier League. ,,Ik zeg niet dan we geen kans hebben tegen Manchester, maar we zullen ons wel heel goed moeten voorbereiden.''