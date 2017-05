Stam grijpt met Reading naast Premier League-jackpot

Door Geert Langendorff



Heftig, fel en soms over de schreef. Geen driehoekjes of fraai positiespel. De zenuwen gierden door de lijven van de spelers van beide elftallen. Controle over de bal ontbrak vaak volledig. Het ouderwetse kick-and-rush deed al snel zijn intrede. Lange halen naar voren en strijd moesten het zo begeerde ticket voor de Premier League veilligstellen. Het leidde tot een bloedstollend gevecht.



Huddersfield, dat met een versie van Jürgen Klopps 'gegenpressing' een plek in de play-offs verdiende, begon sterk. Rajiv van la Parra, een volle neef van Georginio Wijnaldum, bracht met zijn dribbels Reading met enige regelmaat in verlegenheid. Kansen kreeg de ploeg van trainer David Wagner vlug. Isaiah Brown, gehuurd van Chelsea, werkte een voorzet van dichtbij naast het doel.



Langzaam kwam Reading, waarbij Joey van den Berg begon, beter in de wedstrijd. De Royals, die het reguliere seizoen als derde afsloten, vonden hun kalmte terug. Voor Jaap Stam ging dat minder op. De voormalige verdediger, die met Manchester United op Wembley in 1999 de FA Cup won, coachte net als anders driftig. Zijn aansporingen werkten. Reading kreeg meer grip op het fysiek sterke Huddersfield.



Koel

Voor de fans in het nationale stadion van Engeland maakte het weinig uit. Beide kampen maakten onafgebroken kabaal. Hun fanatieke steun, heftiger dan tijdens de FA Cup-finale van zaterdag, voorzag het duel van een elektrische lading. Een opening in de hechte defensies werd desondanks niet gevonden. Huddersfield oogde sterker, Reading uitgekookter, maar goals kwamen niet in zicht.



In blessuretijd kwam aanvoerder Chris Gunter van Reading met een (slappe) kopbal nog het dichtst bij een beslissing in de reguliere speeltijd. De noodzakelijke verlenging moest uitkomst bieden. Het niveau, toch al niet best, kelderde daarin nog verder. Stress en vermoeidheid zorgden voor een wandeltempo. In de strafschoppenserie hield Huddersfield het hoofd het meest koel.