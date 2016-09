Standard ontslaat trainer Ferrera, Jankovic opvolger

De club uit Luik maakte kort na het ontslag bekend dat Aleksandar Jankovic de nieuwe hoofdtrainer is. De 44-jarige Serviër komt over van KV Mechelen, de club die hij sinds 2014 trainde.



Ferrera leidde de 'Rouches' vorig seizoen nog wel naar bekerwinst, maar dit seizoen werd er pas één keer in de Jupiler Pro League gewonnen. De 35-jarige Belg werd vorig jaar als de nieuwe trainer van Standard Luik aangesteld, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. Eerder diende hij onder meer bij Anderlecht, AA Gent en het Saudische Al Shabab.



Standard is in de Europa League in dezelfde groep als Ajax ingedeeld. Ook het Spaanse Celta de Vigo en het Griekse Panathinaikos nemen het op tegen de Amsterdams club.