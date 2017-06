Spalletti blijft in de Serie A en gaat aan de slag bij Internazionale

Spalletti leidde in het afgelopen seizoen AS Roma, de club van middenvelder Kevin Strootman, naar de tweede plek. Ondanks de directe kwalificatie voor de Champions League besloot de ervaren coach te vertrekken.

Bij Inter wordt hij herenigd met technisch directeur Walter Sabatini met wie hij bij AS Roma al met veel plezier samenwerkte. ,,Hij is als mens en als vakman geweldig'', zei Spalletti, die als vierde coach binnen een jaar bij Inter is aangesteld. Frank de Boer was in dat rijtje de eerste trainer, maar hij werd ontslagen in Milaan.