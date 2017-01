Strootman en Roma verder achterop bij Juventus

Afrika Cup Wotte: Slecht veld zal grote rol spelen bij Egypte-Marokko

8:01 Marokko neemt het vanavond in de kwartfinale van de Afrika Cup op tegen Egypte. Mark Wotte, bondscoach van het olympisch elftal van Marokko, heeft bij het Egyptische Ismaily vier basisspelers van Egypte getraind. Van de Marokkaanse ploeg had hij Hamza Mendyl en Youssef En-Nesyri onder zich bij de beloften. Wotte voorspelt geen hoogstaande wedstrijd maar een duel vol strijd vanwege het slechte veld in Port-Gentil.