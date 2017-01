Stuivenberg debuteert met gelijkspel bij Genk

Maradona opgenomen in Italiaanse Hall of Fame

21:46 Diego Maradona is vandaag in Florence in de Hall of Fame van het Italiaanse voetbal opgenomen. ,,Hier voel ik mij één met het voetbal, hier voel ik mij thuis'', sprak de 56-jarige Argentijn tijdens een ceremonie in het Palazzo Vecchio.