Stuivenberg nieuwe hoofdtrainer van Racing Genk

Stuivenberg was als speler actief voor Telstar en Haarlem. Van 2006 tot 2014 was hij in verschillende functies actief voor de KNVB, waaronder het laatste jaar als coach van Jong Oranje. In 2014 verhuisde hij met Louis van Gaal mee naar Manchester United, waar hij twee jaar lang assistent-trainer was. Nu staat Stuivenberg voor het eerst op eigen benen als hoofdcoach in het betaald voetbal.