Suárez: Die tweede gele kaart is een lachertje

,,Die tweede gele kaart is een lachertje. Het was niet eens een overtreding, ik deed helemaal niets'', aldus Suárez, die in Camp Nou de score opende. Uiteindelijk werd het 1-1. Dat was genoeg voor Barcelona, dat vorige week het uitduel in Madrid met 2-1 had gewonnen.



Suárez: ,,Ik hoop dat de club in beroep gaat tegen deze straf. Dit valt niet uit te leggen, ook de scheidsrechter lukte dat niet, zoals altijd. Maar we zijn hier inmiddels wel aan gewend.''