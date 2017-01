Supertrio moet aan de bak voor Gouden Schoen

De afgelopen negen seizoenen kwam het slechts één keer voor dat er iemand buiten het genoemde drietal de schoen kreeg. In het seizoen 2008/09 was toenmalig Atlético Madrid-spits Diego Forlán de meest trefzekere speler van de Europese velden, maar daaromheen was het telkens Ronaldo, Suárez of Messi die met de eer ging strijken.

Een jaar voor Forlán won Ronaldo de prijs namelijk voor het eerst, toen nog als speler van Manchester United. Namens Real Madrid won de Portugese vedette vervolgens ook in 2010/11, 2013/14 (samen met Suárez, die toen bij Liverpool speelde) en 2014/15. Messi was in dienst van Barcelona op zijn beurt in 2009/10, 2011/12 en 2012/13 de winnaar, terwijl Suárez vorig seizoen – inmiddels als speler van Barça – de prijs in zijn eentje mocht ophalen. Halverwege deze jaargang is het supertrio echter nog niet in de topvijf te vinden.