Supporter en kind gewond na vuurwerk bij Mainz - Bremen

Ranieri wil meer strijdlust zien bij Leicester

20:27 Claudio Ranieri beseft dat de rest van het seizoen een overlevingstocht wordt voor Leicester City. De regerend kampioen van Engeland verkeert in de Premier League in serieuze degradatiezorgen en het toch al zo broze zelfvertrouwen kreeg vandaag een nieuwe knauw in de FA Cup. De 'Foxes' lieten zich in de vijfde ronde verrassen door Milwall, dat uitkomt op het derde niveau in Engeland (1-0).