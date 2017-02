Suso helpt AC Milan aan punt bij Lazio

Dankzij een benutte strafschop van Lucas Biglia kwamen de Romeinen eerst wel op voorsprong. De aanvoerder mocht kort voor rust aanleggen nadat aanvaller Ciro Immobile was neergegaan na in contact te zijn gekomen met doelman Gianluigi Donnarumma van Milan.



Lazio slaagde er vervolgens niet in om verder uit te lopen. Middenvelder Suso zorgde er in de 85STe minuut met een goede individuele actie voor dat Milan een punt aan het Duel overhield.



De Nederlandse verdedigers Stefan de Vrij en Wesley Hoedt vormden opnieuw het centrale verdedigingsduo bij Lazio, dat vanwege het puntenverlies Internazionale en Atalanta Bergamo nu voor moet laten gaan op de ranglijst. Die twee clubs wonnen afgelopen weekeinde hun competitiewedstrijd wel.



Na 24 speelronden hebben Inter en Atalanta 45 punten, Lazio staat nu op 44 punten en is zesde. Milan is zevende met 41 punten.