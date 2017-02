Sutton United kan niet stunten tegen Arsenal

Loting

De FA Cup moet het seizoen van Arsenal enigszins redden. De landstitel is uit zicht, en in de Champions League verloor de club vorige week in de achtste finales met 5-1 bij Bayern München. De kritiek op Wenger nam na die wedstrijd flink toe. Over twee weken is de return in Londen. In de League Cup werd Arsenal eerder al uitgeschakeld.