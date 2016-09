Tadic maakt ruzie om penalty, Van Dijk sticht vrede

Doelman Bizot staat voor schut door 'polletje'

0:27 Een pijnlijk moment voor doelman Marco Bizot vanavond in de Europa League. De voor het Belgische RC Genk keepende Nederlander liet zich in de uitwedstrijd tegen Rapid Wien bij een terugspeelbal verrassen door een oneffenheidje in het veld en dat zag er uitermate schlemielig uit.