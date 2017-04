Taylor twee duels geschorst na gruwelijke tackle

Taylor ging op 24 maart in de 69ste minuut van de WK-kwalificatiewedstrijd Ierland - Wales keihard door op Coleman. De aanvoerder van Ierland bleef kermend van de pijn op het veld liggen. Toegesnelde ploeggenoten zagen direct de ernst van de blessure en zorgden ervoor dat Coleman niet naar zijn rechteronderbeen kon kijken, dat in een ongewone stand bungelde. Het spreekt voor zich dat het seizoen voor Coleman voorbij is.