Ten Cate onderuit met Al Jazira in Aziatische Champions League

Mbark Boussoufa, geboren in Amsterdam, bracht Al Jazira nog wel op voorsprong. Daarna scoorden Nam Tae-Hee (twee) en Youssef Msekni voor de bezoekers. Met nog één duel te gaan is Al Jazira al uitgeschakeld in de groepsfase. De club kan zaterdag wel landskampioen worden als Hatta wordt verslagen.