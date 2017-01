Teruggekeerde Aké gaat vol voor basisplek bij Chelsea

Chelsea heette Nathan Aké van harte welkom, toen hij gisteren terugkeerde op het trainingsveld van the Blues. Heel anders was de reactie van Ray Wilkins, 84-voudig international van Engeland. Die schetste deze week bij Sky Sports een doemscenario voor Nathan Aké. De jonge Nederlander is weer speler van Chelsea, omdat manager Antonio Conte hem onlangs terugriep van Bournemouth, waar hij sinds de zomer op huurbasis speelde. Maar volgens Wilkins hoeft Aké daar allesbehalve blij mee te zijn.



,,Hij is slechts een nummer'', zegt Wilkins. ,,Ik denk niet dat hij veel gaat spelen bij Chelsea.''



Aké zal niet wakker liggen van de woorden van de voormalig speler van onder meer Chelsea, Manchester United, AC Milan, Glasgow Rangers en Paris Saint-Germain. Voor de speler uit Jong Oranje was dit exact hét signaal van Chelsea waar hij naar snakte. Zoals zijn vriendin Kaylee het via Twitter omschreef: ,,London, here we come!''



Aké zelf is al net zo opgewonden. ,,Ik moet me blijven verbeteren, maar laat duidelijk zijn dat het doel is dat ik een plek in het basiselftal van Chelsea wil veroveren'', zegt hij. ,,Chelsea is een geweldig elftal en manager Antonio Conte heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Ik kijk er echt naar uit.''



Zoals Aké ook lovend is over Eddie Howe, de manager van Bournemouth die in Engeland bewierookt wordt. Toen hij op 19 november uit bij Stoke City eindelijk zijn eerste (!) basisplaats van het seizoen kreeg, greep de Nederlander meteen zijn kans door de winnende treffer (0-1) voor zijn ploeg te maken.



En daar bleef het niet bij. Ook tegen Liverpool en Southampton maakte Aké doelpunten. ,,De winnende goal tegen Liverpool in een knotsgekke wedstrijd zal ik nooit meer vergeten'', zegt hij over het duel waarin Bournemouth in het laatste kwartier een 1-3 achterstand omboog in een 4-3 overwinning.