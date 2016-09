Terugslag voor Afellay in herstel zware knieblessure

Afellay is sinds april uitgeschakeld door de beschadiging van de kruisbanden van een van zijn knieën. Hij werkt in Nederland aan zijn herstel, zei Bowen woensdag tegen de The Stoke Sentinel, een regionale krant. De Nederlandse middenvelder kwam afgelopen seizoen 31 keer in actie voor Stoke en scoorde twee keer.



Het is de tweede keer dat Afellay een ernstige knieblessure heeft. Eerder, toen nog in dienst van FC Barcelona, was hij zo'n zeven maanden uit de roulatie. Ook daarna had de oud-PSV'er een aantal ernstige kwetsuren.