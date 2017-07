Tete en Memphis boeken ruimen oefenzege met Lyon

Memphis Depay speelde de eerste 45 minuten. De van Ajax overgekomen Kenny Tete kwam in de tweede helft in actie, net als Bertrand Traoré die afgelopen seizoen ook in Amsterdam speelde.



Bij Celtic, dat het afgelopen voetbaljaargang in Schotland alle prijzen won, begon keeper Dorus de Vries in de basis. De 36-jarige Beverwijker, die in het verleden voor ADO den Haag het doel verdedigde, hield knap de nul en werd in de rust vervangen.