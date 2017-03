VIDEO: Tiende treffer Sergio Ramos brengt Real Madrid weer aan kop

Real Madrid leek in de thuiswedstrijd tegen Real Betis dure punten te gaan verspelen in de Spaanse titelrace, maar Sergio Ramos was er tien minuten voor tijd om de boel te redden. Hij kopte uit een corner de 2-1 binnen, waardoor de ploeg van Zinédine Zidane de koppositie weer overneemt in La Liga.