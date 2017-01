Timmy Simons tussen grote namen in Club van 1000

Simons maakte zijn officiële debuut als prof voor Diest op 18 maart 1995, in een 4-0 verliespartij tegen Racing Genk. 21 jaar later, 10 maanden en 12 dagen later is de 40-jarige Belg toe aan zijn 1000ste officiële wedstrijd in het profvoetbal. Hij speelde er 88 voor Diest (1995-1998), 74 voor Lommel United (1998-2000), 415 voor Club Brugge (2000-2005 & 2013-heden), 218 voor PSV ((2005-2010), 110 voor FC Nürnberg (2010-2013) en 94 voor de nationale ploeg van België (2001-2016).



Simons speelde tot op heden in totaal 86.711 minuten. 903 wedstrijden speelde hij van begin tot eind. Hij scoorde in totaal 95 keer, waarvan 61 vanaf de strafschopstip. De Belg scoorde ook 4 keer in eigen doel. Simons kreeg in zijn carrière tot op heden 3 rode kaarten en 77 keer geel. Van de 999 wedstrijden die hij tot op heden speelde, won Simons er 514. Hij speelde 274 keer gelijk en verloor 211 keer. Simons werd in zijn loopbaan 6 keer landskampioen: 3 keer met Club Brugge en 3 keer met PSV. Hij won bovendien 3 keer de Beker van België en won 6 keer de Supercup, waarvan 5 met Club Brugge.