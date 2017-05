Titel kan Monaco niet meer ontgaan na ruime zege

Met nog twee duels te gaan heeft Monaco drie punten meer dan Paris Saint-Germain, dat een duel meer gespeeld heeft. PSG, dat vanavond over Saint-Etienne heen walste (0-5), heeft ook een veel minder doelgemiddelde dan de koploper (+73 om +56). Monaco kan woensdagavond in het eigen Stade Louis II tegen hetzelfde Saint-Étienne de titel definitief veroveren.

De club uit Monaco poetste het doelsaldo nog een beetje op. Radamel Falcao zorgde voor het eerste en derde doelpunt tegen Lille, waar Ricardo Kishna in de basis begon. Bernardo Silva zorgde op slag van rust voor de 2-0 en Junior Alonso zette de 4-0 eindstand op het bord. Monaco maakte alleen in de competitie al 102 doelpunten.

PSG deed bij Saint-Étienne er alles aan om de kans op de titel levend te houden. Edinson Cavani en Lucas Moura scoorden ieder twee keer voor de Parijzenaars. Julian Draxler bracht in de negentigste minuut de eindstand op 0-5.

Olympique Nice, al verzekerd van de derde plek, ging zondag in eigen huis onderuit tegen Angers (0-2). Olympique Lyon, dat afgelopen donderdag door Ajax werd uitgeschakeld in de Europa League, won met 3-1 bij Montpellier. Alexandre Lacazette maakte twee doelpunten en had een assist. Memphis Depay zorgde ook voor een assist.