Toernooi vol verrassingen en verhalen

Nederlandse clubs

Dit seizoen doen er, net als vorig jaar, weer drie Nederlandse clubs mee in de Europa League. Ajax, Feyenoord en AZ moeten de eer verdedigen. Slechter dan vorig jaar kan het onmogelijk gaan. Zowel FC Groningen als AZ eindigde toen als laatste in de poule, terwijl Ajax twee punten tekort kwam om te overwinteren. Sowieso is de Europa League niet echt een competitie waarin Nederlandse clubs excelleren. Sinds de start van de huidige opzet van het toernooi in het seizoen 2009/2010 kan AZ buigen op de beste reputatie: in de seizoenen 2011/2012 en 2013/2014 haalden de Alkmaarders de kwartfinale. Toch was het seizoen 2010/2011 het beste jaar voor de Nederlandse clubs. Zowel PSV als FC Twente stond toen in de kwartfinale. Verder dan een plekje bij de laatste acht is het dus nog niet gekomen. Hoog tijd dat dat eens gaat veranderen.

Landgenoten over de grens

Niet weer Sevilla...

De afgelopen drie seizoenen wist Sevilla de Europa League te winnen. De Spaanse ploeg begon steeds, met uitzondering van vorig jaar toen het na de winterstop instroomde vanuit de Champions League, al in de groepsfase van het toernooi en wist zich vanuit daar helemaal naar de eindzege te voetballen. Dit jaar is er echter weer grote concurrentie. Hoewel Sevilla dit seizoen deelneemt aan de Champions League en de 'grotere' clubs vaak de voorkeur geven aan de eigen competitie dan aan de Europa League, zijn er zeker kanshebbers. Wat te denken van Manchester United? De Engelse grootmacht heeft al veel Europese prijzen gewonnen en heeft met José Mourinho bovendien een coach in huis die de Europa League nog nooit won en dus best honger kan hebben naar deze prijs. De vraag is vooral of hij zijn sterspelers (Pogba en Ibrahimovic) op donderdagavond, kort voor de intense wedstrijden in de Premier League, wil belasten met wedstrijden in Europees verband. Rooney is voor de zekerheid al thuis gelaten. Verder behoren ook clubs als Schalke, Internazionale en Zenit tot de favorieten, terwijl je een AS Roma zeker niet mag onderschatten. Bovendien zullen er na de groepsfase van de Champions League weer een paar topteams instromen.

Ontdekkingen

Elk seizoen van de Europa League komen er weer nieuwe ontdekkingen bovendrijven. Nog bijna niemand had een wedstrijd van Red Bull Salzburg gezien toen de Oostenrijkers in 2014 tegen Ajax moesten spelen. Het team van trainer Roger Schmidt tikte de Amsterdammers twee keer helemaal weg en plots was het zwakke punt van Ajax blootgelegd.



Daarnaast zorgde het toernooi voor de doorbraak van Radamel Falcao. De Colombiaanse spits, toen nog van FC Porto, scoorde maar liefst vijf keer in de twee halve finale-wedstrijden tegen Villarreal in 2011. Vervolgens maakte hij in de finale tegen SC Braga het enige doelpunt en bezorgde zijn club zo de beker. In totaal scoorde hij dat jaar 17 Europese doelpunten, wat een record betekende.



Een jaar later wist Falcao twee keer te scoren in de finale, maar deed dit wel in het shirt van een ander team: Atlético Madrid. De Madridlenen wonnen toen ten koste van Athletic Bilbao.



En wat te denken van Dnipro Dnipropetrovsk? De grote onbekende uit Oekraïne schakelde Ajax twee seizoenen geleden uit en hield in de finale lang stand tegen Sevilla. Pas een kwartier voor het eind wist Carlos Bacca de beker naar Spanje te halen: 2-3.



Ook een klassieker: de finaleplaats van het nietige Londense clubje Fulham in het seizoen 2009/2010. In de kwartfinale rekende Fulham op Craven Cottage met liefst 4-1 af met de Italiaanse grootmacht Juventus. Met Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Mauro Camoranesi, Alessandro Del Piero en Davide Trezeguet stonden er toch niet de minste namen op het veld bij de club uit Turijn. Vervolgens rekende Fulham in de kwartfinale ook nog af met Wolfsburg en in de halve finale met HSV, waarna Atlético Madrid in de finale te sterk bleek. Terwijl Atlético vier jaar later Spaans kampioen werd en in de Champions League-finale stond, degradeerde Fulham roemloos uit de Premier League.