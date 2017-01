Tom Brady flikt het weer: zevende Super Bowl

Tegen Pittsburgh Steelers liet Brady weer zijn klasse zien. De quarterback completeerde 32 van zijn 42 worpen, gooide vier touchdowns met een totaal van 384 yards. Zijn collega van Pittsburgh, Ben Roethlisberger, liet één touchdown noteren, terwijl hij tot 314 yards kwam.



Dankzij de zege staat New England Patriots wéér in de Super Bowl. Dat deed het team van trainer Bill Belichick eerder deze eeuw in 2003, 2004, 2007, 2011, 2014 én 2016. Het is de negende Super Bowl in de geschiedenis voor de ploeg uit Foxborough.



Opponent Atlanta Falcons, dat het NFC Championship won, staat pas voor de tweede keer in de Super Bowl. De enige keer tot dit jaar was in 1998. Het duel vindt plaats op 5 februari in Houston, Texas. Het grootste eendaagse sportevenement ter wereld is een van de hoogtepunten in Amerika.