Top en flop in de vijf grootste competities van Europa

De eerste seizoenshelft van de Bundesliga werd gisteravond afgesloten met de kraker tussen Bayern München en RB Leipzig. Wie dat in augustus had voorspeld, was voor gek verklaard. Bayern München won met 3-0, maar de tweede plek van promovendus RB Leipzig (in 2009 begonnen in de Oberliga) zorgt ervoor dat de hele wereld weer met interesse naar de Bundesliga kijkt. Als een razende raket bestijgt het speeltje van de Oostenrijkse multimiljardair Dietrich Mateschitz (oprichter/eigenaar van Red Bull) het Duitse voetbal. Waar het plafond ligt, weet nog niemand. Bayern München voelt de hete adem van een zeer onverwachte titelconcurrent.



TOP: TSG 1899 Hoffenheim

Iets minder in het oog springend dan het 'sprookje' van RB Leipzig, maar minstens zo knap, is het seizoen van TSG 1899 Hoffenheim. De club uit het zuidwesten van Duitsland is de enige nog ongeslagen club in Europa: 6 keer winst, 10 keer gelijk. Het succesverhaal van Hoffenheim begon op 11 februari van dit jaar, toen de destijds 28-jarige Julian Nagelsmann het stokje overnam van Huub Stevens, die wegens gezondheidsredenen stopte. Nagelsmann hield de club met een goede tweede seizoenshelft in de Bundesliga en zette de stijgende lijn dit seizoen door. Nagelsmann was een groot talent in de jeugd bij 1860 München en FC Augsburg, maar moest op 19-jarige leeftijd al stoppen vanwege knieklachten. Nagelsmann treurde niet en ging vol voor een tweede carrière binnen het voetbal. Als trainer bewijst hij al net zo'n veelbelovend talent te zijn.



FLOP: Hamburger SV

De zesde plek van Borussia Dortmund is teleurstellend (12 punten achterstand op Bayern München), maar dat Hamburger SV dit seizoen weer terug te vinden is in de staart van de Bundesliga stemt pas echt somber. Met de tiende plek van vorig seizoen leek de weg eindelijk weer omhoog gezet bij HSV, nadat de Bundesliga-Dino twee seizoenen op rij met hangen en wurgen via de play-offs op het hoogste niveau actief bleef. Dit seizoen staat de ploeg echter weer in de gevarenzone, nu op plek 16. HSV is nog de enige club die in alle 54 seizoenen van Bundesliga actief was. Hoe vaak kan de zesvoudig kampioen van Duitsland nog aan degradatie ontsnappen?