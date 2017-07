Tottenham bouwt staantribune in nieuw stadion

'Belgische Super Cup in de winter en over de grens'

21:58 De strijd om de Super Cup in België wordt in de toekomst wellicht gespeeld buiten de eigen landsgrenzen en in de winterstop. Pierre François, bestuurder van de Jupiler Pro League, denkt na over een andere opzet van de traditionele opwarmer van het Belgische voetbalseizoen tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. ,,De wedstrijd om de Super Cup kan dan dienen als een vitrine voor het Belgische voetbal.''