Trainer Spalletti gaat alleen verder bij contractverlenging Totti

PSG laat na droomweek punten liggen in Franse titelrace

19 februari Paris Saint-Germain heeft de indrukwekkende 4-0-zege op FC Barcelona in de Champions League geen vervolg kunnen geven in de Franse Ligue 1. Tegen Toulouse kwam de ploeg van Unai Emery maar niet tot scoren. Het resulteerde in een bloedeloze 0-0.