Trainer Valverde wil Barcelona 'nog groter maken dan de club al is'

Kompany na blessureleed terug bij 'Rode Duivels'

30 mei Vincent Kompany keert terug in de selectie van het Belgische voetbalelftal. De kapitein van de 'Rode Duivels' speelde eind 2015 zijn laatste interland. Kompany heeft een lange periode vol blessureleed achter zich gelaten en was de laatste weken van het seizoen weer een vaste waarde in de defensie van Manchester City.