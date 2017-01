Traoré met Burkina Faso naar halve finale

Burkina Faso maakte het verschil in Libreville in de slotfase. Aristide Bance benutte in de 81ste minuut, na een tikje breed van Traoré, een vrije trap: 1-0. Tunesië ging daarna meer risico nemen en in de counter sloeg Burkina Faso toe. Prejuce Nakoulma van de Turkse club Kayserispor kon de bal in de 85e minuut in het lege doel schuiven.