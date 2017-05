Trefzekere Dost schiet met hattrick Van Persie uit recordboeken

Dost bracht zijn totaal in de hoogste Portugese afdeling op 31 goals en overtreft daarmee Robin van Persie. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal werd in het seizoen 2011/12 met dertig doelpunten voor Arsenal topscorer van de Premier League.

Ook Roy Makaay en Klaas-Jan Huntelaar hadden in buitenlandse dienst nooit zo'n productief seizoen als de oud-speler van Heerenveen, Heracles en Emmen. Makaay kwam in het seizoen 2002/03 tot 29 goals voor Deportivo La Coruña. Huntelaar kwam tot hetzelfde aantal in het seizoen 2011/12 namens Schalke 04.

Zelfs Marco van Basten kwam in zijn hoogtijdagen niet aan het duizelinkwekkende aantal van Dost. In het seizoen 1991/1992 loodste hij AC Milan naar de Italiaanse titel met 25 doelpunten, zijn hoogste aantal ooit na zijn vertrek bij Ajax.

Gouden Schoen

Voor Dost is Sporting zijn tweede buitenlandse avontuur. In de Bundesliga kende hij bij VfL Wolfsburg aanvankelijk meer aanpassingsproblemen. In zijn eerste twee seizoenen kwam 'der Plattfuss-Bomber' daar opgeteld niet verder dan dertien goals. In het jaar 2014/15 begon de motor te draaien en scoorde de Drent zestien keer, maar dat aantal kan hij in zijn eerste jaar in Portugese dienst al verdubbelen.