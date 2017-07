TT: Aissati op proef bij ADO, Dijkhuizen twee jaar langer bij Roda JC

Het voetbalseizoen 2017/2018 is aanstaande, de transfercarrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Roda JC legt Dijkhuizen voor twee jaar vast

Roda JC heeft de 25-jarige rechtsback Henk Dijkhuizen voor twee jaar vastgelegd. Zijn contract in Kerkrade liep vrijdag af, maar nu heeft hij dus voor twee jaar bijgetekend bij de eredivisionist. Dijkhuizen kwam in 2013 over van Sparta Rotterdam. Dijkhuizen speelde sindsdien 87 wedstrijden voor Roda JC, waarin hij zeven keer scoorde. Het afgelopen seizoen speelde Dijkhuizen vanwege een zware knieblessure slechts twee wedstrijden voor Roda JC. Dat waren beide duels in de play-offs tegen MVV Maastricht om behoud in de eredivisie, waar Roda in slaagde.

Volledig scherm Henk Dijkhuizen op de schouders bij supporters van Roda JC. © ANP

Pizarro weg bij Werder Bremen

Aan het langjarige dienstverband van Claudio Pizarro bij Werder Bremen komt een einde. De Duitse club heeft besloten om de Peruaanse spits geen nieuw contract te geven. Pizarro (38) is met 104 doelpunten de topschutter aller tijden van Werder Bremen in de Bundesliga.

De routinier uit Peru was afgelopen seizoen al niet meer verzekerd van een basisplaats. Pizarro kwam negentien keer in actie en scoorde slechts één keer. De spits krijgt nog wel een afscheidswedstrijd van Werder Bremen, waarvoor hij in drie periodes speelde (1999-2001, 2008-2012 en 2015-2017). Tussendoor kwam Pizarro uit voor Bayern München en Chelsea. Met Bayern vierde hij zes landstitels en de winst van de Champions League in 2013.

,,Ik had graag nog een jaar voor Werder Bremen gespeeld, maar ik accepteer de beslissing van de club'', zei Pizarro, die nu op zoek gaat naar een nieuwe werkgever. Stoppen wil hij voorlopig nog niet.

Volledig scherm Claudio Pizarro. © Pro shots

Vertrek Vilhena bij Feyenoord onbespreekbaar

De Italiaanse media schrijven er al dagen over, maar een vertrek van Tonny Vilhena naar AS Roma is volgens ingewijden absoluut onbespreekbaar. De Italiaanse club zou na het binnen hengelen van Rick Karsdorp ook een oogje hebben op Feyenoorder Vilhena. ,,Ik word de laatste dagen veel gebeld door journalisten uit Italië", zegt Yalcin Zöhre, zaakwaarnemer van de international. ,,AS Roma wordt genoemd, maar er is geen sprake van een vertrek, Vilhena wil met Feyenoord de Champions League in."

De leiding van Feyenoord wil na de verkoop van Karsdorp de groep bij elkaar houden. Elia, Kuyt en Berghuis zijn immers ook al weg. ,,Dat standpunt snap ik", zegt Zöhre. ,,En Vilhena wil na het geweldige afgelopen seizoen de volgende stap zetten met deze club."

Volledig scherm Tonny Vilhena in de wedstrijd tegen FC Oss. © VI images

Aissati op proef bij ADO Den Haag

Ismaïl Aissati keert mogelijk terug in de eredivisie. De 28-jarige middenvelder, die momenteel geen club heeft, traint vanaf maandag mee bij ADO Den Haag. Aissati krijgt een week de kans om trainer Alfons Groenendijk te bewijzen dat hij een meerwaarde kan zijn voor ADO.

Aissati komt uit de jeugdopleiding van PSV. De geboren Utrechter brak in 2005 door in de hoofdmacht, met onder meer sterke optredens in de Champions League tegen AC Milan. Aissati werd met PSV twee keer landskampioen en speelde tussendoor op huurbasis voor FC Twente. De creatieve middenvelder stapte in 2008 over naar Ajax, maar in Amsterdam kwam Aissati weinig aan bod. Hij had in zijn laatste jaar wel een aandeel in de titel.

De Marokkaanse international speelde de afgelopen jaren voor de Turkse clubs Antalyaspor en Alanyaspor en in Rusland bij Terek Grozny.

Volledig scherm Nordin Amrabat (l) in het shirt van Kayserispor met Vitesse-speler Ismail Aissati. © Pro Shots

Doelman Castro van Heracles naar AA Gent

Heracles Almelo heeft afscheid moeten nemen van doelman Bram Castro. De 34-jarige Belg keert terug naar eigen land, waar hij gaat spelen voor AA Gent. Het contract van Castro in Almelo liep nog een jaar door, zodat Heracles een transfersom voor hem ontvangt.

,,Het is voor mij heel lastig om Heracles te verlaten'', zei Castro, die sinds 2014 voor de club speelde. Eerder kwam de Belg uit voor Roda JC, PSV en MVV Maastricht. De afgelopen twee jaar was hij de vaste nummer één van Heracles. ,,Ik woonde en leefde echter ook ver van mijn vrouw en twee kinderen. Dat ging steeds meer wringen, dus toen deze kans voorbij kwam om dichtbij huis te gaan spelen, heb ik deze aangepakt.''

Volgens algemeen directeur Nico-Jan Hoogma heeft Heracles 'vanuit menselijk oogpunt' Castro deze transfer gegund. De club zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe doelman.

Volledig scherm Dirk Kuyt passeert Heracles-doelman Bram Castro in de kampioenswedstrijd van Feyenoord. © Foto: SCS/Sander Chamid

Frank de Boer aast op Rami

Frank de Boer, de nieuwe trainer van Crystal Palace, heeft interesse in de Franse verdediger Adil Rami van Sevilla FC, zo meldt l 'Equipe. Palace wilde aanvankelijk Mamadou Sakho halen, maar de vraagprijs van Liverpool was is te hoog. De 32-jarige Frans international ligt nog 2019 vast in Spanje.

Volledig scherm Adil Rami (rechts) in duel met Neymar van Barcelona. © reuters

Bayern nog niet uitgekocht

Volledig scherm Carlo Ancelott. © AFP Als het aan coach Carlo Ancelotti van Bayern München ligt, blijft de recordtransfer Corentin Tolisso deze zomer niet de enige aankoop van de Duitse kampioen. ,,Als er een kans komt, is de club bereid om toe te slaan'', liet de Italiaanse trainer weten. ,,Maar we gaan geen waanzinnige bedragen voor een speler betalen.''

Nieuw bod Juventus op doelman Szczesny

Volledig scherm Wojciech Szczesny. © Getty Images Juventus bereidt een nieuw bod voor op doelman Wojciech Szczesny, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Poolse doelman is op dit moment tweede keus bij Arsenal achter Petr Cech. De afgelopen twee jaar werd 27-jarige Poolse doelman uitgeleend aan AS Roma. Juve wil het eerdere bod van vijf miljoen verhogen naar acht miljoen. Arsenal zou echter liefst 15 miljoen willen vangen voor de sluitpost.

Milan keurt middenvelder Calhanoglu