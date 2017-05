TT: Aubameyang wil Dortmund verlaten, 100 procent belasting in China

Wayne Rooney is opzoek naar een nieuwe club. Het Manchester United-boegbeeld komt onder Mourinho weinig aan spelen toe en dat leidt er zelfs toe dat hij niet meer wordt geselecteerd voor het Engelse nationale team.



Zijn late invalbeurt in de finale van de Europa League tegen kon weleens zijn laatste wapenfeit voor the Red Devils zijn geweest. ,,Ik heb veel aanbiedingen, zowel uit Engeland als het buitenland, daar moet ik nu samen met mijn familie een keuze uit maken,'' aldus de 31-jarige middenvelder tegen The Guardian. Mocht Rooney in Engeland blijven dan gaat hij spelen voor Everton van Ronald Koeman: ,,Ik heb voor twee ploegen in de Premier League gespeeld (Everton en Manchester United) en dat zijn de enige Premier League-clubs waar ik ooit voor zal spelen.''