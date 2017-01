TT: Avontuur Breinburg onzeker, AC Milan wil Deulofeu huren

Gregor Breinburg wil graag op avontuur in Amerika, maar NEC en het geïnteresseerde Los Angeles Galaxy kunnen het niet eens worden over de transferom voor de middenvelder. ,,We zijn nu een maand verder, maar in die tijd is er weinig contact geweest. Wat mij betreft is dit een traject dat veel te lang duurt'', aldus technisch manager Edwin de Kruijff tegen Voetbal International. De Kruijff zegt dat het geduld van de Nijmegenaren niet oneindig is.