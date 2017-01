TT: Bournemouth wil Terry huren, De Wijs in de wachtkamer

Antonio Conte heeft Nathan Aké deze transferperiode teruggehaald naar Chelsea. Aké was verhuurd aan Bournemouth, dat nu opeens een verdediger minder heeft. Volgens Daily Mail heeft de club nu een bod gedaan op John Terry.



Volgens de bronnen van het Engelse medium heeft Terry niet zoveel zin om verhuurd te worden. De 36-jarige verdediger is al sinds 2000 niet meer verhuurd en is jarenlang aanvoerder geweest bij Chelsea. Aan het eind van het seizoen loopt zijn contract af. Een logische vervolgstap lijkt de Major League Soccer in de Verenigde Staten.



Eerder werd gespeculeerd dat Terry in China 14 miljoen netto in tien maanden kon gaan verdienen. Maar ook daar lijkt de verdediger geen zin in te hebben. De 36-jarige Terry speelde dit seizoen pas 9 potjes, verdeeld over alle competities.