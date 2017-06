TT: Guardado akkoord met Los Angeles, FC Twente biedt op Tom Boere

De Spaanse voetbalcoach Oscar Garcia treedt in dienst van Saint-Étienne. De voormalige speler van FC Barcelona is bij de Franse club de opvolger van Christophe Galtier, die na acht jaar is vertrokken bij de nummer acht van de ranglijst in het afgelopen seizoen. Garcia is afkomstig van FC Salzburg, dat hij in de afgelopen twee jaar twee keer naar de dubbel in Oostenrijk leidde.



De 44-jarige Catalaan was eerder werkzaam bij onder meer Maccabi Tel Aviv, de club van zijn voetbalvriend Jordi Cruijff. Garcia is een groot aanhanger van de voetbalvisie van zijn oud-trainer Johan Cruijff, met wie hij later ook nog samenwerkte in de technische staf van de Catalaanse selectie. ,,Hij was de beste leermeester, met een zeer duidelijke filosofie. Ik heb heel veel geleerd van hem, als speler en als trainer'', liet hij ooit weten in een interview.