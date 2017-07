TT: Frank de Boer aast op Rami, Milan keurt middenvelder Calhanoglu

Infantino tevreden met videoref: Dit is de toekomst voor het voetbal

1 juli De laatste twijfel over het nut en functioneren van de videoscheidsrechter bij het voetbal is weg bij Gianni Infantino. De voorzitter van de FIFA zei vandaag tijdens een persconferentie in Sint-Petersburg dat hij erg tevreden is over het systeem dat bij de Confederations Cup in Rusland voor het eerst werd gebruikt bij een landentoernooi.