TT: PSV wil tekort aan aanvallers voor zijn, Memphis al akkoord met Lyon

Als het aan trainer Phillip Cocu ligt, haalt PSV nog deze transferperiode versterking voor de aanvalslinie als er nog meer gaten vallen in de selectie. PSV houdt rekening met het vertrek van Florian Jozefzoon én de Peruaan Luiz Beto da Silva in de komende weken. Voor beide aanvallers is op dit moment belangstelling en met name een vertrek van Da Silva is dichtbij. Het Braziliaanse Gremio wil hem overnemen, maar heeft op dit moment nog geen voor PSV acceptabele prijs geboden. Cocu wil bij PSV vervanging op het moment dat beide spelers de club verlaten. ,,We zijn Jürgen Locadia nog even kwijt en ook Luciano Narsingh is al vertrokken.''