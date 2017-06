TT: Van Dijk gaat bij City 200.000 pond per week verdienen

De Belgische international Eden Hazard veroverde onlangs met Chelsea zijn tweede titel in de Premier League. Door de fans van de Londense grootmacht werd hij bovendien verkozen tot speler van het jaar. Niet zo gek natuurlijk, want met zestien goals en vijf assists had de aanvaller een flink aandeel in het landskampioenschap. Zijn sterke optreden in het afgelopen seizoen heeft de interesse van andere clubs aangewakkerd. Ook Europees en Spaans kampioen Real Madrid wil hem graag aantrekken.



,,Als ze met een voorstel komen, zal ik dat zeker bestuderen. We hebben allemaal onze dromen'', bekende de 26-jarige Hazard in de Belgische krant Het Nieuwsblad. ,,Maar ik sta nog drie jaar onder contract en in de eerste plaats ben ik dus Chelsea-speler. In het voetbal weet je het echter nooit. Ik wil er nu ook niet aan denken: ik ben geconcentreerd op de komende twee interlands met België en daarna vertrek ik op vakantie. Over een mogelijke contractverlenging bij Chelsea heb ik nog niet met het bestuur gepraat."