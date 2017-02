Tuchtcommissie roept Van Persie ter verantwoording

EK-wedstrijden in Brussel op losse schroeven

13:14 Het is nog lang niet zeker dat Brussel in 2020 vier wedstrijden van het EK voetbal mag organiseren. De bouw van het nieuwe Eurostadion, dat moet verrijzen vlakbij het Koning Boudewijnstadion, blijft onderwerp van discussie in de gemeenteraad van de Belgische hoofdstad.