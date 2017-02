Tudor nieuwe trainer van Galatasaray

Maradona aanvoerder van Napolitaanse volksverhuizing naar Madrid

11:08 In het uitvak van het Estadio Santiago Bernabéu bij Real Madrid - Napoli is plek voor 3917 supporters. Toch worden er vanavond ruim 10.000 gepassioneerde Napolitanen in het stadion verwacht. Aanvoerder van deze volksverhuizing? Niemand minder dan Diego Armando Maradona.