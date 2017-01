United neemt het in FA Cup op tegen Wigan

Geen enkele stem voor Aubameyang bij FIFA-verkiezing

22:26 Op de Beste speler van het jaar-verkiezing van de FIFA mochten alle bondscoaches, aanvoerders van nationale teams en wat journalisten stemmen. Cristiano Ronaldo rolde als winnaar uit de bus. De lijst met alle uitslagen is elk jaar weer een feest. Ook landen als Antigua and Barbuda en Turks and Caicos Islands mochten meestemmen.